“Il tuo futuro non ha limiti”: con questo slogan l’ITIP “Bucci” apre le porte per l’ultimo Open Day dell’anno.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio l’ITIP “Luigi Bucci” di Faenza ospiterà il terzo e conclusivo appuntamento dedicato all’orientamento in entrata. Un’occasione cruciale per gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie, per scoprire l’offerta formativa che coniuga innovazione tecnologica, sbocchi lavorativi immediati e preparazione universitaria.

Il Dirigente Scolastico, Pierangela Izzi, insieme a una delegazione di docenti e studenti dell’istituto, accoglierà i visitatori per illustrare un modello didattico dinamico e all’avanguardia: “L’ITIP “Bucci” si conferma una “rampa di lancio” per il futuro, grazie a laboratori costantemente aggiornati e a una filosofia che mette al centro la crescita personale attraverso il confronto e l’inclusione”.

Il programma delle giornate

Le visite si articoleranno in due momenti distinti a seconda dell’indirizzo di interesse:

SABATO 10 GENNAIO – Sezione Tecnica:

Ore 15:00 presso la sede di Via Nuova 45.

Ore 15:45 presso la sede di Via Camangi 19.

DOMENICA 11 GENNAIO – Sezione Professionale:

Ore 09:30 presso la sede di Via Nuova 45.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.