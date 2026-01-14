La Scuola paritaria Marri – S.Umiltà di Faenza organizza un nuovo Open Day per l’anno scolastico 2025/2026, che si terrà sabato 17 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 12:30. Un’occasione per scoprire da vicino l’offerta formativa, i progetti come il Metodo Munari, e gli spazi educativi dell’istituto.

L’Open Day si articolerà in tre diverse sedi:

Sede principale S. Umiltà (via Bondiolo 38, Faenza): dedicata alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, questa struttura rappresenta il cuore pulsante dell’istituto.

dedicata alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, questa struttura rappresenta il cuore pulsante dell’istituto. Sede distaccata S. Antonino (via S. Antonino 4, Faenza ): pensata per accogliere i bambini del Nido e della Scuola dell’Infanzia, con spazi progettati per stimolare la creatività e l’apprendimento.

): pensata per accogliere i bambini del Nido e della Scuola dell’Infanzia, con spazi progettati per stimolare la creatività e l’apprendimento. Sede distaccata San Rocco (via San Giovanni Paolo II, Faenza): anch’essa destinata al Nido e all Scuola dell’Infanzia, con un ambiente educativo accogliente e sicuro.

Durante la mattinata saranno proposte attività specifiche per ogni ordine di scuola: per il Nido e la Scuola dell’Infanzia, in tutte le sedi, giochi e laboratori insieme alle educatrici e insegnanti; nella sede di Sant’Umiltà laboratori musicali, creativi e manipolativi, mentre nelle sedi di San Rocco e Sant’Antonino sono previste attività di manipolazione, lettura e gioco motorio.

In ogni momento è possibile dialogare con le insegnati per raccogliere informazioni sulla proposta e sul Metodo Munari.

Per la Scuola Primaria è in programma un momento “Un caffè con le maestre” con presentazione della scuola e laboratori per i bambini, e nella Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno laboratori per i ragazzi e una presentazione interattiva con simulazioni didattiche curate dai docenti, con un aperitivo offerto dai genitori a partire dalle 10:30. Sarà anche possibile approfondire i servizi aggiuntivi come doposcuola e laboratori pomeridiani e confrontarsi con insegnanti e genitori sulle esperienze della comunità educativa.