L’ Azienda USL della Romagna comunica che a far data dal 30/08/2025 la dott.ssa Eleonora Turci cesserà il proprio incarico all’interno della Casa della Comunità di Castiglione.

Ringraziandola per l’attività prestata, si informa che si è provveduto, contestualmente, al conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale alla dott.ssa Chiara Ravaglia, che subentrerà in favore degli assistiti della dott.ssa Turci, nel medesimo ambulatorio della Casa della Comunità di Castiglione di Ravenna, (Via Vittorio Veneto n. 21).

Per coloro che intendono mantenere la dott.ssa Chiara Ravaglia nulla è richiesto, mentre per poter effettuare la scelta di un altro medico, è possibile avvalersi delle seguenti modalità operative: utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); inviando all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonando per appuntamento al numero 0544286661; rivolgendosi direttamente allo sportello unico CUP.