L’Azienda USL della Romagna, comunica che a far data dal 30/12/2024 inizierà la propria attività di Medico di Medicina Generale a tempo indeterminato la Dott.ssa Giovanna Francesca Imbesi che opererà presso l’ambulatorio della Casa della Comunità in via Cavedone, 37 Sant’Alberto – Ravenna (RA).

La scelta della Dott.ssa Imbesi potrà essere effettuata dopo il 30/12/2024.

Contestualmente, si informa che a partire dalla medesima data cesserà l’incarico del Dott. Giampaolo Aresu che ringraziamo per l’attività prestata.

Si coglie l’occasione per ricordare le modalità operative per effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale: inviando all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonando per appuntamento al numero 0544286661; rivolgendosi direttamente allo sportello unico CUP che è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00. Si precisa che nella giornata del 31.12 p.v il servizio cesserà la propria attività alle ore 13.00.