La Azienda USL della Romagna, comunica che il Dott. Augusto Graziani cesserà la propria attività, quale medico di medicina generale, a far data dal 30 Settembre 2024.

Ringraziandolo per l’attività prestata, si informa che, contestualmente, si è provveduto al conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale al Dott. Matteo Rossi che subentrerà in favore degli assistiti del Dott. Graziani nel medesimo ambulatorio della Casa della Comunità di Russi, Piazza Farini n. 39.

Nei giorni scorsi si è provveduto all’invio di messaggi informativi agli assistiti.

Per coloro che intendono mantenere il Dott. Matteo Rossi nulla è richiesto, mentre per poter effettuare la scelta di un altro medico, è possibile avvalersi delle seguenti modalità operative: utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); inviando all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonando per appuntamento al numero 0544286661; rivolgendosi direttamente allo sportello unico CUP.