A seguito del pensionamento del dott. Augusto Faccani, che svolgeva parte della propria attività presso l’ambulatorio di San Lorenzo di Lugo (via Primo Maggio 1), l’Ausl Romagna ha emesso un apposito interpello, condiviso con l’Amministrazione Comunale, per reperire un nuovo professionista che potesse continuare a svolgere la propria attività sulla frazione.

L’interpello ha dato esito positivo e dal 2 gennaio il dott. Andrea Costagliola inizierà il proprio incarico su San Lorenzo con i seguenti orari di ambulatorio: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, sempre su appuntamento.

Tutti gli attuali assistiti del Dott. Faccani verranno assegnati automaticamente al nuovo medico e quindi non dovranno fare nessuna pratica, restando salva per loro la possibilità di scegliere comunque un nuovo medico attraverso le consuete modalità (informazioni disponibili al link www.auslromagna.it/servizi/scelta-revoca-mmg-pls ).