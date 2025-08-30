A partire dal 1° settembre, l’incarico di Medico di Medicina Generale nella frazione di San Bernardino sarà assegnato alla dott.ssa Alessia Pasquariello. La sua attività nell’ambulatorio, sito in Viale Stradone 47, osserverà le seguenti giornate e orari: lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

Tutti gli attuali assistiti della Dott.ssa Seganti Maurizia verranno assegnati automaticamente al nuovo medico e quindi non dovranno fare nessuna pratica, restando salva per loro la possibilità di scegliere comunque un nuovo medico attraverso le consuete modalità (Fascicolo Sanitario Elettronico, Sportello Unico CUP…).