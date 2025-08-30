A partire dal 1° settembre, l’incarico di Medico di Medicina Generale nella frazione di San Bernardino sarà assegnato alla dott.ssa Alessia Pasquariello. La sua attività nell’ambulatorio, sito in Viale Stradone 47, osserverà le seguenti giornate e orari: lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

Tutti gli attuali assistiti della Dott.ssa Seganti Maurizia verranno assegnati automaticamente al nuovo medico e quindi non dovranno fare nessuna pratica, restando salva per loro la possibilità di scegliere comunque un nuovo medico attraverso le consuete modalità (Fascicolo Sanitario Elettronico, Sportello Unico CUP…).

Articoli correlatiDi più dello stesso autore