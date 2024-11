Nuovo logo per la Camera di commercio di Ferrara Ravenna: un rosone composto da tante “C” come Camera di commercio e che simboleggia la nascita della nuova Camere di commercio, indispensabile punto di raccordo tra pubblica amministrazione e imprese. La C, posta nel centro del rosone, dialoga otticamente con gli elementi intorno ad essa, sottolineando l’idea di network che ben rappresenta il sistema nazionale delle Camere di commercio.

“Il continuo processo d’innovazione e di modernizzazione della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – ha evidenziato il presidente, Giorgio Guberti – coinvolge fortemente anche il sistema della comunicazione con uffici sempre più aperti, trasparenti e accessibili agli utenti, anche grazie alla creazione di strutture e di professionalità dedicate. Con questo passaggio rafforziamo la nuova identità della nostra Camera di commercio, nel segno dell’unità e della forza del sistema camerale, nella ferma convinzione che la comunicazione, da mero strumento di supporto alle attività ed alle iniziative dell’Ente, sia sempre di più un elemento strategico delle rinnovate dinamiche relazionali. Il nostro obiettivo è che questa nuova identità visiva divenga uno strumento per consolidare un rapporto sempre più efficace con il contesto esterno e comunicare lo stile, l’affidabilità, gli indirizzi di sviluppo e la capacità innovativa che contraddistinguono la Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Da questo – ha concluso il presidente della Camera di commercio – siamo partiti, per assicurare alla Comunità locale e alle imprese il grande valore di una rete di respiro nazionale, coinvolgendo Associazioni di categoria e Professionisti, in sinergia con gli attori del territorio”.

La nuova immagine coordinata, che collegherà graficamente tutte le attività d’informazione e di promozione che la Camera di commercio svolge a tutela degli interessi generali del tessuto economico ferrarese e ravennate, verrà applicata gradualmente a tutti gli elementi di comunicazione.