L’ennesimo grave incidente lungo la circonvallazione di Faenza riaccende il dibattito sullo spartitraffico al centro della carreggiata, tema sul quale si discute ormai da 15 anni. L’incidente verificatosi infatti nella mattinata di mercoledì ha visto un’auto invadere, per circostanze al vaglio della polizia locale, la corsia opposta. Una donna è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena. Fortunatamente le conseguenze non sembrano gravi.

Di fronte però alla pericolosa dinamica, i consiglieri comunali Alessio Grillini e Cristina Alpi tornano a chiedere investimenti per la sicurezza della strada e l’installazione del new jersey centrale.

“Si ricorda che, al termine del precedente mandato, la giunta guidata dal Sindaco Malpezzi aveva finalmente deliberato a favore dell’intervento” evidenzia Grillini. “Un impegno che l’attuale Sindaco, Massimo Isola, aveva esplicitamente ereditato e confermato in sede di campagna elettorale. Tuttavia, a tale apertura è seguito un preoccupante immobilismo amministrativo”.

Sulla possibilità di installare il guard rail sono stati commissionati degli studi: “L’Amministrazione sembra essersi trincerata dietro il commissionamento di molteplici studi di fattibilità dei quali, ad oggi, non si conosce né lo stato di avanzamento né l’esito finale” ricorda Grillini. “È profondamente doloroso dover rimarcare questa situazione di stallo in coincidenza di ogni nuova tragedia stradale. Il rischio reale è che il passare del tempo favorisca l’oblio, lasciando che la lista dei sinistri continui ad allungarsi senza che vengano presi provvedimenti concreti.”

Per Grillini si tratta di “Un richiamo doveroso alla responsabilità istituzionale. È necessario che l’Amministrazione fornisca finalmente riscontri certi e non più procrastinabili”.

Il consigliere presenterà un’interrogazione a riguardo: “Al fine di fare piena luce sulla vicenda, verrà depositata nei prossimi giorni un’interrogazione consiliare per conoscere formalmente lo “stato dell’arte” degli studi tecnici sulla circonvallazione e per sollecitare l’avvio delle opere di messa in sicurezza non più rinviabili”.

Anche per la consigliera comunale Cristina Alpi, di Area Liberale, l’incidente di mercoledì mattina “Sottolinea ancora una volta l’urgente necessità di interventi per la messa in sicurezza della circonvallazione e per prevenire queste situazioni potenzialmente letali”.

Alpi ricorda inoltre che il guard rail eviterebbe, oltre agli incidenti frontali, anche pericolose inversioni a U che spesso vengono effettuate lungo la circonvallazione: “Area Liberale ha ripetutamente sollecitato anche in passato misure più efficaci per garantire la sicurezza stradale della circonvallazione come per esempio un guardrail centrale ,che separi le corsie di marcia per evitare le invasioni. Era stata presentata anche una mozione nel 2022. Continueremo a sottolineare l’esigenza di attuare soluzioni concrete per evitare future tragedie.”