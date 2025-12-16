La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del secondo stralcio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto ippico al Centro Civico Rioni di Faenza. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione e valorizzazione di quell’area, da decenni punto di riferimento per le attività equestri e per la tradizione del Palio del Niballo. L’opera, commissionata dal Comune di Faenza e coordinata dall’Area Lavori Pubblici – Settore Ricostruzione, rappresenta un tassello nel percorso di rigenerazione degli spazi della città per dare piena funzionalità a un’area, quella del Centro Civico Rionale, fortemente identitaria per la comunità faentina.

Il nuovo impianto ippico, richiesto da tempo dal mondo delle scuderie dei rioni faentini, sarà principalmente dedicato all’allenamento al galoppo. La struttura sorgerà nella zona di via Sant’Orsola su un’area di circa 10mila metri quadrati, all’interno del comparto già attrezzato con scuderie e altre piste scoperte.

Il progetto del nuovo galoppatoio si articola in due stralci funzionali. Il primo, per un costo di 80mila euro cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, prevede la realizzazione della pista di allenamento lunga 500 metri e larga 4 metri con sottofondo drenante e sabbia di finitura, oltre al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche così da evitare ristagni idrici superficiali che potrebbero compromettere la sicurezza degli animali e la stabilità del terreno. Il secondo stralcio, approvato recentemente dalla Giunta dell’Unione della Romagna Faentina per un valore di 200mila euro finanziati dall’ente stesso, comprende invece le opere di completamento: un secondo strato di finitura della pista, le recinzioni di sicurezza, l’impianto di irrigazione con sistema di filtraggio, gli allacci idrici ed elettrici e ulteriori sistemazioni esterne.

Il progetto ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna nell’ambito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Con questo nuovo intervento l’amministrazione conferma la volontà di rafforzare le infrastrutture sportive e civiche della città offrendo agli appassionati di equitazione e alle associazioni del settore un impianto moderno, efficiente e sostenibile. Il Centro Civico Rioni, una volta completato, diventerà un punto di riferimento fondamentale per la pratica sportiva, per l’allenamento e la crescita di nuovi cavalieri per il Palio e per la promozione di eventi legati al mondo equestre, consolidando ulteriormente il ruolo di Faenza come polo di eccellenza nel panorama sportivo e civico romagnolo sul tema equestre.