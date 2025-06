Nuovo impianto di vaporizzazione di gas naturale a Porto Corsini: arriva il nullaosta del Ministero

A Porto Corsini sarà realizzato un nuovo impianto di vaporizzazione del gas naturale liquefatto. Non sarà necessario attendere la Valutazione di impatto ambientale. Il Ministero dell’ambiente ha dato il via libera e l’iter per l’ammodernamento dello stabilimento costiero gestito da Depositi Italiani GNL, affacciato sul Candiano, è di fatto andato incontro ad una netta accelerata. Una scelta che comunque farà discutere. Lo stabilimento è stato inaugurato nel 2021, vicino alla centrale Teodora, con una capacità di stoccaggio di 20 mila metri cubi di gas, ed ora potrà immettere il gas vaporizzato in rete. Il progetto è già stato criticato lo scorso autunno dalle associazioni ambientaliste, che lo hanno classificato come una sorta di piccolo rigassificatore.