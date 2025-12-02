Nuovo hub alla stazione: carenza posti auto, problemi di viabilità, mancano panchine, cestini e tabelloni

Alla stazione di Faenza mancano posti auto, il traffico nelle ore di punta è spesso congestionato all’incrocio fra viale Baccarini e viale Tolosano, con relativi rischi per pedoni e ciclisti nell’attraversare la strada, esiste un problema di viabilità in via Roma, dove, basta un mezzo parcheggiato male per rischiare di bloccare il transito agli autobus, alla stazione autobus mancano panchine, pannelli luminosi informativi, cestini e la sala d’aspetto è ancora chiusa, non sono previsti parcheggi per la sosta breve, da utilizzare giusto il tempo di accompagnare le persone alla stazione e scaricare le valige dall’auto (sono presenti pochi parcheggi per la sosta da 30 minuti). Sono queste le criticità evidenziate fino a questo momento nel nuovo hub intermodale che comprende la stazione ferroviaria e la stazione degli autobus di Faenza.