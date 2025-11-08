Nuove esalazioni potenzialmente tossiche hanno investito nella mattinata di sabato il Commissariato di Faenza. Si tratta, purtroppo, di un problema che ciclicamente coinvolge la sede della Polizia di Stato manfreda. In passato si sono registrati anche diversi poliziotti intossicati.

Questa mattina l’allarme è scattato presto, intorno alle 7, quando nuovi miasmi irritanti hanno invaso i locali dove lavorano gli agenti. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e tecnici dell’Arpae. La forte puzza era avvertibile anche dalla strada e nei suoi momenti più intensi ha raggiunto il centro commerciale La Filanda.

Sotto il commissariato di Faenza corre una delle più importanti condotte di scarico delle fogne della città. Il Comune di Faenza ha già avviato da tempo un tavolo tecnico con Hera e Arpae, per cercare di capire l’origine di questi miasmi. Si ha infatti il sospetto che, ciclicamente, vengano effettuati degli sversamenti nella rete che poi producono queste esalazioni,ma non si è ancora riusciti ad identificare l’eventuale responsabile. Dovrà inoltre essere monitorata la strutturazione della rete, per capire come mai avvengano queste dispersioni in superficie delle sostanze odorose.

La problematica ha portato notevoli disagi all’interno della vita lavorativa quotidiana del Commissariato. Oggi si è presentato un nuovo picco di questi disagi.