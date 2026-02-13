Al termine della procedura di gara avviata nel dicembre del 2024, è stata firmata la Delibera con la quale si individua l’elaborato vincitore del bando di concorso per la progettazione del cosiddetto “edificio eventi” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.
Alla pubblicazione del bando, risalente al febbraio 2025, ha fatto seguito il riscontro di ben 106 operatori economici che hanno presentato le proprie proposte progettuali.
La Commissione giudicatrice – composta da un rappresentante dell’Autorità Portuale con funzioni di Presidente, un esperto individuato dall’Autorità, un esperto designato dall’Ordine degli Ingegneri territorialmente competente, un esperto designato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori territorialmente competente ed un esperto individuato dal Comune di Ravenna – incaricata di valutare le proposte progettuali ammesse alla gara, ha definito la graduatoria dei cinque progetti che, in forma anonima, hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato, individuando quale prima classificata la Società F&M Ingegneria di Mirano (VE).