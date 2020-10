Nuovo decreto: in corso nelle scuole le riunioni per decidere sulla didattica a distanza

Il nuovo decreto del Governo, per quanto riguarda la scuola superiore, ha lasciato un po’ di confusione fra le famiglie. Oggi le lezioni sono riprese regolarmente. Per decidere il passaggio alla didattica a distanza, si dovrà attendere la decisione dei singoli istituti e le richieste dell’Ufficio Scolastico Regionale. Sono in corso in queste ore le riunioni e solo dopo famiglie e studenti saranno informate sulle modalità della didattica a distanza