Nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia: si svolgerà il 3 settembre il test d’ingresso per gli aspiranti studenti, fissato ad ottobre l’inizio delle lezioni

Il 3 settembre si svolgeranno i test d’ingresso per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Dal prossimo anno accademico gli aspiranti medici e chirurghi potranno scegliere come sede in cui iscriversi anche Ravenna: a partire dal 10 di ottobre infatti inizieranno le lezioni del nuovo corso di laurea, la cui sede didattica sarà all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci dove sono iniziati i lavori finalizzati alla creazione di aule e laboratori in grado di accogliere i nuovi studenti, che saranno in tutto 75. Ogni anno sono tanti i ragazzi che sostengono la prova di ammissione per accedere a questa facoltà a numero chiuso. Il temuto test prevede domande di cultura generale, logica, biologia, fisica e chimica. Una volta concluso il test gli studenti dovranno aspettare qualche settimana prima di conoscere la graduatoria nazionale per merito.