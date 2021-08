Nuovo corso Lis di primo livello a Faenza organizzato dall’associazione culturale Il Quadrifoglio. Il corso per imparare la lingua dei segni italiana, patrocinato dal Comune di Faenza, prenderà il via il 24 settembre e precede 130 ore suddivise in 100 ore di pratica (comprensione e produzione lis), 20 ore di teoria (aspetti linguistici, storico-socio-culturali), 10 ore di tirocinio (da poter espletare nelle strutture delle zone di provenienza dei frequentanti il corso).

Le lezioni si svolgeranno nei locali della parrocchia di Sant’Antonino, in corso Europa 73 due fine settimana al mese.

Orari: venerdì 19-22; sabato 16.30-19-30

Per informazioni è possibile contattare l’associazione.

E-mail: ilquadrifogliio.ravenna@gmail.com

Whatsapp: 347-8844618