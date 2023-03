Nuovo coordinatore provinciale per il Movimento 5 Stelle: è l’assessore faentino Massimo Bosi

Nuova organizzazione sul territorio per il Movimento 5 Stelle. Nasce un nuovo coordinamento provinciale come supervisione e punto di collegamento delle attività dei comitati cittadini. Il coordinatore provinciale di Ravenna sarà Massimo Bosi, assessore alla sicurezza nella giunta alla guida del Comune di Faenza. Con questa nuova riorganizzazione il Movimento punta a ristrutturarsi sul territorio in vista delle prossime elezioni comunali e, sul lungo periodo, in vista delle regionali in Emilia-Romagna. I nuovi coordinatori provinciali dovranno poi a loro volta interfacciarsi con il senatore Marco Croatti, punto di riferimento del Movimento 5 Stelle a livello regionale. Al fianco di Croatti, Gabriele Lanzi, senatore pentastellato nella scorsa legislatura.