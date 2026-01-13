Nuovo collegamento ciclopedonale Lido di Classe – Lido di Savio: lavori in ritardo a causa delle alluvioni

La realizzazione della ciclabile fra Lido di Classe e Lido di Savio al momento è bloccata a causa di approfondimenti necessari a seguito delle alluvioni. Il collegamento da tempo richiesto dalle due località, infatti, prevede la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale al fianco del ponte di via Bagnacavallo, sopra il fiume Savio. Una delle pile che sorreggerà la nuova passerella dovrà essere realizzata all’interno dell’alveo. La stessa organizzazione dei lavori dovrà subire alcune modifiche.
La passerella rientra nel piano di interventi complementari al PNRR, i cosiddetti PNC. Contrariamente al PNRR, si tratta di progetti che possono non rispettare la scadenza di marzo 2026. Recentemente il Governo ha posticipato il termine ultimo per la conclusione di queste opere alla fine del 2028. L’intervento per il nuovo collegamento ciclopedonale vale 3 milioni e 300 mila euro, finanziati dal Ministero della Cultura.