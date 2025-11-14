E’ attivo il Canale WhatsApp “A tavola con l’AUSL Romagna”, un nuovo strumento ideato dal Dipartimento di Sanità Pubblica aziendale per aiutare i cittadini a portare in tavola piatti sani, senza rinunciare al gusto.

Unendosi al canale, sarà possibile ricevere ogni settimana ricette semplici, stagionali e salutari, elaborate da chef ed Educhef (cittadini competenti in tema di sana alimentazione) che hanno collaborato a progetti e iniziative di promozione della salute, con la supervisione di esperti di nutrizione.

Viene lanciato oggi, Giornata Mondiale del Diabete, per sottolineare l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione di questa malattia che in Romagna colpisce l’8 per centro della popolazione. La consapevolezza e uno stile di vita sano sono strumenti fondamentali per proteggere la nostra salute e mangiare sano è il primo passo per vivere meglio e per prevenire le malattie croniche.

Il nuovo canale è un ulteriore strumento per promuovere salute, affiancandosi al sito web aziendale dove al link https://www.auslromagna.it/dedicato-a/prevenzione/sana-alimentazione è consultabile una sezione dedicata alla sana alimentazione, con tante informazioni utili per orientarsi nelle scelte alimentari salutari, consigli pratici per una dieta equilibrata, gli eventi promossi sul territorio e tante ricette di cucina.

Iscriversi è semplice e gratuito: basta cliccare il link https://www.whatsapp.com/channel/0029VbAuFubBvvsjzoKeao0X

Se vuoi contribuire, invia la tua ricetta a atavola@auslromagna.it, verrà valutata dal team di dietisti e pubblicata con il tuo nome.