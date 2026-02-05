Il campo da calcio di Borgo Tuliero avrà il suo manto in erba sintetica. Palazzo Manfredi ha adottato la delibera per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica — primo passo nell’iter burocratico — per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Tombarelle.

L’intervento prevede la completa realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica in sostituzione dell’attuale superficie in erba naturale. La scelta è dettata dalla necessità di garantire una migliore conservazione della superficie nel tempo, rendendola meno suscettibile alle variazioni meteorologiche e consentendo un significativo risparmio di risorse idriche. Il progetto prevede un investimento complessivo di 650mila euro, finanziato tramite risorse dell’ente e già iscritto nel bilancio comunale 2026. L’opera ha già ricevuto parere favorevole da LND Impianti e dal Comitato Regionale Emilia-Romagna del CONI.

L’impatto sociale dell’opera è significativo: la società Borgo Tuliero Calcio conta oggi 235 iscritti suddivisi in 12 squadre (tutte iscritte ai campionati FIGC), coprendo l’intero percorso calcistico dai Piccoli Amici fino alla Prima Squadra. L’impianto è un punto di riferimento non solo per il quartiere, ma per l’intero territorio faentino e per i comuni limitrofi, accogliendo numerosi ragazzi da anche da Brisighella e ovviamente da Marzeno.

Sull’importanza dell’intervento, il consigliere e responsabile organizzativo dell’attività del Borgo Tuliero Calcio, Daniele Gallegati, ha dichiarato: “Questo investimento è fondamentale per garantire la continuità della nostra attività. Il nostro campo di allenamento coincide con quello delle partite e l’usura del manto naturale, specialmente nei mesi invernali, è diventata insostenibile: basti pensare che in questo inizio di 2026 siamo riusciti ad allenarci sul campo principale solo 5 o 6 giorni a causa del meteo. Il sintetico ci permetterà di fare un salto di qualità nel percorso educativo e sportivo che offriamo ai nostri ragazzi, garantendo una struttura sempre efficiente per un impianto che vive sette giorni su sette”.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo campo, i cui lavori sono previsti tra la primavera e l’estate, sarà inserito nel perimetro dell’attuale impianto con un’area di gioco di 96,20 × 50,25 metri (103,20 × 55,25 metri totali includendo gli spazi tecnici), in piena conformità ai requisiti richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti.