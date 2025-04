Nuovo bando per la gestione della Scuola di Musica “Sarti” e per la Scuola di Musica “Minardi”

Nuovo bando per la gestione della Scuola di Musica Comunale “Giuseppe Sarti” e per la Scuola Comunale di Disegno “Tommaso Minardi”.

Scaduta infatti la convenzione siglata con la scuola Arti e Mestieri “Angelo Pescarini”, il Comune di Faenza deve riassegnare l’affidamento dei due istituti culturali per i prossimi 5 anni.