Nella giornata di giovedì 13 ottobre si concluderanno i lavori stradali di viale Risorgimento. Sulla strada, tra le 7 e le 18, sarà vietata la sosta e saranno apportate modifiche alla viabilità. Nello specifico il tratto sarà transitabile a senso unico dai veicoli provenienti dalla rotatoria dell’ex Omsa verso il sottopasso di via Risorgimento mentre il traffico che procederà in direzione contraria verrà deviato in via Volta.

Sempre giovedì 13, dalle 13 alle 18 e venerdì 14 ottobre, dalle 7 alle 18, saranno effettuati lavori per il rifacimento del manto stradale in un tratto di via Filanda Nuova. Qui, per la sola giornata di venerdì, sarà vietata la sosta dove segnalato. Via Filanda Nuova sarà transitabile a senso unico dai veicoli provenienti da Via Cavalcavia-Via Granarolo e diretti in via Malpighi, mentre per quelli provenienti da via Medaglie d’oro e diretti verso via Piero della Francesca saranno deviati verso viale Risorgimento. Nelle strade limitrofe a via Filanda Nuova saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni. In caso di maltempo potrebbero essere modificate le date di esecuzione lavori.