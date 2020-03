Il Comune di Brisighella ha reso noto che i lavori lungo di riasfaltatura lungo via Monte Romano sono ormai giunti al termine

“È un momento di grande difficoltà per tutti, ma siamo lieti di riuscire a far proseguire e attuare i lavori che ci siamo programmati per agevolare anche le famiglie nelle zone più lontane del nostro Comune. Forza e coraggio che usciremo anche da questa crisi, insieme” ha commentato il sindaco Massimiliano Pederzoli.

(foto pubblicata dal Comune di Brisighella sulla propria pagina Facebook)