Per interventi di rifacimento del manto stradale nel tratto di viale Risorgimento, dall’incrocio Galvani/Dal Pozzo al sottopassaggio ferroviario, da giovedì12 a lunedì 16 giugno, tranne nelle giornate di sabato e domenica, nella fascia oraria 8-18, verranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità: senso unico su via Risorgimento, da in direzione monte; obbligo di svolta a destra (direzione valle) per i civici 35, 37, 43, 45 (come evidenziato nella planimetria allegata); divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto prospicente i civici dal n. 32 al n. 68 (numeri pari) di viale Risorgimento (evidenziato in rosso nella planimetria allegata); divieto di accesso dalla rotatoria Senzani, da via Fermi e da via Sella su viale Risorgimento. Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà indicato ai residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, comunque comunicate.