Proseguono i lavori per la realizzazione di nuovi asfalti in città e nel forese. In questo contesto, sono stati programmati interventi di manutenzione straordinaria in alcune strade nella periferia della città, ai lati dell’asse della provinciale Granarolo; nello specifico la ditta incaricata dei lavori interverrà in via Monte Sant’Andrea, via Borghetto Sant’Andrea, via Spadarino e via Cabrona. I lavori, che inizieranno giovedì 6 marzo 2025, fanno parte di un piano complessivo di messa in sicurezza delle arterie stradali nel comune, che conta oltre 500 chilometri di strade, e di miglioramento della viabilità, per garantire strade più sicure.

Per consentire i lavori sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Si partirà giovedì 6 marzo da via Spadarino che sarà chiusa al transito dalle ore 7 alle 19; in quella fascia oraria la strada sarà chiusa al transito ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli di residenti e frontisti. Il giorno successivo, venerdì 7 marzo, si passerà all’asfaltatura di via Borghetto Sant’Andrea, nel tratto compreso tra via Marcella e via Monte Sant’Andrea; anche in questo caso il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al transito dalle ore 7 alle 19, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli in uso ai residenti e frontisti. Dopo il fine settimana, la ditta interverrà lunedì 10 marzo in via Borghetto Sant’Andrea, nel tratto compreso tra via Monte Sant’Andrea e via Granarolo; tra le ore 7 e le 19, chiusura al transito veicolare tranne per mezzi di soccorso e dei residenti. Martedì 11 marzo, ad essere riasfaltata sarà via Monte Sant’Andrea che rimarrà chiusa al transito dalle ore 7 alle 19; anche in questo caso potranno percorrerla, seguendo le indicazioni del personale, solo i mezzi di soccorso e quelli dei residenti. Ultima giornata di lavori quella di mercoledì 12 marzo, sempre dalle 7 alle 19. In quella fascia oraria divieto di transito ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti e frontisti.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate attraverso la segnaletica di cantiere. Eventuali e ulteriori modifiche alla viabilità potrebbero essere previste per condizioni meteo avverse e comunque segnalate e comunicate per tempo.