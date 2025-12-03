Per i lavori di asfaltatura sono previste modifiche alla viabilità in via Milana e via Modanesi secondo il seguente calendario: in via Milana, nel tratto evidenziato in rosso sulla planimetria, da giovedì 4 a venerdì 5 dicembre e comunque fino a fine lavori, sarà in vigore il divieto di transito dalle ore 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata; analogamente, in via Modanesi, nel tratto evidenziato in rosso, da martedì 9 a mercoledì 10 dicembre, e comunque fino a fine lavori, saranno istituiti il divieto di transito dalle ore 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata.