Per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura in via Mattarello, dalle ore 7 di martedì 17 alle ore 18 di venerdì 20 febbraio, sarà istituito il divieto di transito per i veicoli a motore e il divieto di sosta con rimozione forzata valido 24 ore su 24. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, sarà indicato ai residenti e ai frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Si informa inoltre che i lavori di manutenzione stradale in via Corleto, inizialmente programmati per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, proseguiranno anche nella giornata di lunedì 16 febbraio dalle ore 7 alle ore 18 e comunque fino alla conclusione degli interventi.