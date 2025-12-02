Per lavori di asfaltatura in Via Fossolo (tratto evidenziato in rosso), da mercoledì 3 dicembre fino a fine lavori, saranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di transito dalle 7 alle 18 in via Fossolo nel tratto evidenziato in rosso nella planimetria sottostante; divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Fossolo nel tratto evidenziato in rosso nella planimetria sottostante; compatibilmente allo stato dei lavori, verrà consentito e/o verrà indicato ai residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione da parte dell’impresa esecutrice.
Home Faenza Web Tv Cronaca Nuovo asfalto in via Fossolo: le modifiche alla viabilità