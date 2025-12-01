Nuovo asfalto in via Fiume Montone Abbandonato, ma solo tra via Vicoli e via Missiroli

Nuovo asfalto in primavera per via Fiume Montone Abbandonato, ma solo nel tratto tra via Vicoli e via Missiroli. Al momento sarà unicamente questo l’intervento per la messa in sicurezza della strada. Il Comune di Ravenna ha stanziato 200 mila euro per riqualificare la porzione di strada più ammalorata. Tuttavia, via Fiume Montone Abbandonato avrebbe bisogno di una riqualificazione più profonda, per garantire maggiore sicurezza, soprattutto per gli utenti deboli della strada.

Da tempo i cittadini chiedono interventi all’amministrazione comunale, così come la lista civica La Pigna, che sull’argomento ha presentato diverse interrogazioni e mozioni.