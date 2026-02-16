Nella giornata di mercoledì 18 febbraio il personale della ditta incaricata dal Comune procederà con i lavori di asfaltatura in via Corbari, nel tratto compreso tra la rotatoria delle scuole Don Milani e via Canal Grande.
Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, nell’area interessata dal cantiere sarà istituito il divieto di transito dalle ore 9 alle ore 18, mentre il divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo permanentemente (0-24) per tutta la durata dei lavori.
Il personale della ditta esecutrice, compatibilmente con l’andamento delle operazioni, garantirà ai residenti e ai frontisti l’accesso alle proprietà, fornendo indicazioni sui percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni.