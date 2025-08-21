A Russi proseguono i lavori di sistemazione delle strade provinciali nei tratti interessati dall’alluvione 2023, grazie al contributo concesso dall’Ordinanza n. 33/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Dopo le opere eseguite tra fine luglio e inizio agosto in via Molinaccio (tra Russi e San Pancrazio) e via Franguelline (da San Pancrazio verso Godo), da lunedì 25 agosto a mercoledì 3 settembre i lavori interesseranno via Chiesuola (SP 52), nel tratto tra Pezzolo e Prada (SP 4).

Per consentire i lavori, la circolazione del traffico sarà temporaneamente sospesa (eccetto residenti ed autorizzati) dal 25 agosto al 3 settembre – escluse le giornate di sabato e di domenica – dalle ore 7.00 alle ore 19.00, lungo la SP 52 Della Chiesuola e Case del Vento, dall’innesto con via San Giovanni fino all’incrocio con la SP 4 Prada e comunque fino al termine delle lavorazioni.

Il traffico sarà deviato con le seguenti modalità. All’incrocio con la SP 4 Prada:

– tutti i veicoli provenienti da Russi e diretti a Forlì dalla SP 52 Della Chiesuola e Case del Vento giunti all’innesto con la strada comunale Via San Giovanni devieranno a destra su quest’ultima, quindi proseguiranno sulla SP 302 Brisighellese Ravennate in direzione Faenza fino all’innesto con la SP 4 Prada, svoltando su quest’ultima;

– tutti i veicoli provenienti da Forlì e diretti a Russi seguiranno il percorso inverso.

Al fine di informare i cittadini, la Provincia ha provveduto a collocare cartelli nelle zone interessate e a distribuire volantini di preavviso nelle case e attività limitrofe.

Anche in questo caso gli interventi prevedono il ripristino tramite fresatura dell’asfalto ammalorato e la riasfaltatura della sede stradale. Per facilitare l’avanzamento delle fasi di lavorazione si chiede cortesemente di non lasciare auto in sosta sui margini delle carreggiate che progressivamente saranno interessate dai lavori e di ridurre il più possibile gli spostamenti in auto. Ci scusiamo fin d’ora per eventuali disagi. Al termine dei lavori in via Chiesuola, si procederà a ultimare il tratto di via Franguelline (da San Pancrazio verso Godo), dopo la prima parte già realizzata tra fine luglio e inizio agosto all’uscita del centro abitato di San Pancrazio.