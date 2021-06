Via Zannoni, la via dimentica, è stata asfaltata. Nella giornata di martedì sono iniziati i lavori per la sistemazione della pavimentazione stradale in via Zannoni, la piccola via a pochi passi da Piazzale Pancrazi al centro di un quartiere che ha visto in questi anni una serie di lavori di asfaltatura delle diverse vie che lo percorrono. Sebbene i lavori avessero interessato le vie adiacenti a via Zannoni, la piccola via era sempre stata esclusa dal rinnovamento del manto.