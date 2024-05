Nuovi velox a Ravenna, Fusignani: Diverse località continuano a chiederli

Nel territorio del Comune di Ravenna sono in tutto 11 gli velox permanenti, attivi 24 ore su 24, mentre gli altri, i box, si attivano in caso di controlli stradali dagli agenti della Polizia locale o Stradale, in vista di controlli.

Pero il numero dei velox fissi, attivi potrebbe aumentare, viste le richieste continue da diversi territori di Ravenna.

Il vicesindaco Eugenio Fusignani, conferma che le richieste ricevuti sono state indirizzate nei consigli territorio, per rispettare l’iter previsto per i velox fissi.

In vista del decreto Salvini sui velox, Fusignani spiega, che tutti i velox in funzione nel nostro territorio, da un primo controllo, risultano idonei, essendo muniti di tutte le certificazioni necessarie. Questo non toglie l’ulteriore controllo che gli uffici comunali e gli esperti stanno comunque facendo, per rispettare quanto richiesto dal decreto.