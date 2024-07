Continua il piano di implementazione di sicurezza stradale e del contrasto alla criminalità nell’Union della Romagna Faentina con l’installazione dei varchi targa per garantire maggiore vigilanza. Saranno 70 entro la fine del 2025. Il progetto è finanziato all’80% dalla Regione Emilia-Romagna ed è destinato all’individuazione di veicoli oggetto di furto, non coperti da assicurazione o senza revisione, ma anche per prevenire e reprimere atti criminosi in genere.