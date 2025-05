Salire in treno a Milano e scendere nelle principali località della Riviera Romagnola e nelle città d’arte di Ravenna e Rimini. Niente più cambio di treno a Bologna con bagagli al seguito e la tranquillità di conservare il proprio posto a sedere fino a destinazione.

Cresce la famiglia dei Regionali del mare di Trenitalia Tper, i treni che per tutta l’estate rafforzano l’offerta per e dalla Riviera Romagnola nelle giornate e nelle fasce orarie tradizionalmente preferite dai vacanzieri diretti al mare.

Otto le nuove corse, quattro il sabato e quattro la domenica, per collegare direttamente Milano e le principali città dell’Emilia a Ravenna, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera e Rimini. Saranno disponibili a partire dalla seconda metà di giugno e presto in vendita sui canali di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia.

Si tratta di un ulteriore potenziamento voluto e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie funzioni di committente e programmatore del servizio ferroviario regionale. Una sperimentazione volta a valutare possibili ulteriori collegamenti per l’estate 2026.

Le partenze da Milano saranno alle ore 5.15, per coloro che desiderano sfruttare a pieno la giornata e alle 11.20, per chi magari ha davanti a sé qualche giorno di vacanza in più.

Due le opzioni di rientro, con arrivo a Milano Centrale alle 18.45 e alle 20.50 (Milano Rogoredo alle 18.31 e alle 20.31).

I nuovi treni seguiranno il percorso Milano – Bologna – Ravenna – Rimini, con tempi di percorrenza inferiori alle 4 ore fra il capoluogo lombardo e la città dei mosaici, circa un’ora in meno rispetto alle partenze attuali con cambio a Bologna. Tempi di viaggio analoghi anche per le corse di rientro.

Il servizio sarà effettuato con i nuovi regionali Rock doppio piano, allestiti con una composizione in grado di offrire fino a 600 posti a sedere. Fra le caratteristiche di questi treni: spazi ad hoc per i bagagli, posti riservati alle biciclette e possibilità di ricarica dei mezzi elettrici, prese elettriche vicino ai sedili per la ricarica dei propri dispositivi.

“Tutta la nuova flotta di regionali di Trenitalia Tper garantisce consumi di energia elettrica ridotti del 30% rispetto ai treni di precedente generazione e i convogli sono stati realizzati con materiale riciclabile fino al 97%, caratteristiche che fanno del treno una soluzione ancora più sostenibile e un motivo in più per sceglierlo per le proprie vacanze.

La scelta degli orari di partenza dei nuovi collegamenti tiene conto dei numeri dei viaggiatori in salita a Milano sui regionali di Trenitalia Tper che lo scorso anno, in quelle fasce orarie e quando i collegamenti diretti non erano ancora disponibili, sono stati in media circa 600 il sabato e oltre 450 la domenica. L’obiettivo è incrementare questi numeri grazie a tempi di viaggio ridotti e senza cambi di treno”.

E per coloro i quali il fine settimana comincia il venerdì pomeriggio, confermato il collegamento diretto Milano – Ravenna – Rimini con partenza alle 18.15 e arrivo a Ravenna alle 22:17 e Rimini alle 23:18.

Si conferma la vocazione turistica dei treni regionali, utilizzati sempre più anche da chi si sposta nel tempo libero. Nel 2024 sono stati 47,4 milioni i passeggeri che hanno utilizzato i treni di Trenitalia Tper (+ 7,2% vs 2023), di cui 10,5 milioni in estate. Lo scorso anno i viaggiatori che hanno scelto il treno per viaggi non legati a lavoro/studio sono stati oltre 16 milioni, in crescita del 4,4% rispetto al periodo pre-covid.