Si è svolta venerdì 13 febbraio la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un pulsossimetro destinato all’Unità Operativa di Geriatria e di un otoscopio a favore della Struttura Semplice Interdipartimentale di Allergologia dell’Ospedale di Faenza, effettuata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Faenza.

Alla consegna erano presenti Davide Tellarini, direttore del presidio ospedaliero, Anna Lusa, responsabile organizzativa, Stefano Boni, direttore della Geriatria, Gabriele Cortellini, responsabile dell’Allergologia, e il presidente della sezione faentina dell’ANC, Tenente Colonnello Giancarlo Tatta.

L’iniziativa rappresenta un gesto concreto di sostegno al sistema sanitario locale e testimonia l’attenzione dell’associazione verso il potenziamento delle dotazioni strumentali a supporto dell’attività clinica. «La nostra attività allergologica è rivolta per il 50% allo studio delle vie respiratorie – ha spiegato Cortellini – e questo strumento sarà di grande utilità nella pratica quotidiana».

Soddisfazione espressa anche dal direttore della Geriatria, Stefano Boni, che ha ringraziato l’associazione sottolineando come il pulsossimetro donato sia uno strumento di rilevante utilità per l’assistenza agli anziani.

A nome dell’ANC, il presidente Giancarlo Tatta ha ricordato le origini dell’associazione, nata oltre 130 anni fa per sostenere i militari dell’Arma in congedo, evidenziando come la sezione di Faenza sia orgogliosa di contribuire al benessere della comunità attraverso la donazione di apparecchiature mediche utili per la cura delle persone.

La Direzione dell’ospedale ha infine espresso un sentito ringraziamento per la collaborazione e l’attenzione dimostrate nei confronti delle strutture sanitarie e dei professionisti che vi operano.