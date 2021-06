Nuovi spazi per il Poliambulatorio Osteolab: inaugurata in Darsena la seconda sede

Il poliambulatorio privato Osteolab ha inaugurato un secondo centro in Darsena, in via Spadolini, a pochi passi dalla sede storica di Piazza Caduti del Lavoro. Aumentano quindi gli spazi a disposizione dei pazienti e dei 48 medici che collaborano con il centro. La seconda sede in Darsena potrà così contare su 5 ambulatori e una palestra per i percorsi terapici. L’inaugurazione è avvenuta martedì pomeriggio, alla presenza del sindaco Michele de Pascale, e in pochi giorni il nuovo centro sarà operativo.