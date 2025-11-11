Si è svolta questa mattina, martedì 11 novembre, presso la Scuola dell’Infanzia Ottolenghi di Marina di Ravenna l’inaugurazione dei nuovi giochi e attrezzature da esterno, interamente donati da P.I.R. (Petrolifera Italo Rumena), nella persona del suo Amministratore Delegato, Dottor Guido Ottolenghi.

L’evento ha segnato la conclusione di un progetto che arricchisce il giardino scolastico con strutture moderne e inclusive, pensate per promuovere l’attività ludica, lo sviluppo motorio e la socializzazione dei bambini.

All’evento erano presenti: il Dottor Guido Ottolenghi, Amministratore Delegato di P.I.R., la cui sensibilità e costante attenzione verso la scuola rappresentano da tempo una preziosa risorsa; il Dirigente Scolastico, Dott. Salvatore Metrangolo, e la Vicepreside, Prof.ssa Laura Corbari, che hanno espresso profonda gratitudine a nome dell’Istituto; il Presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna, Marino Moroni, a testimonianza del legame tra scuola e territorio; e la signora Dorina Testi, in rappresentanza dei genitori degli alunni.

Le insegnanti e i piccoli alunni hanno voluto ringraziare il Dottor Ottolenghi, esprimendogli riconoscenza per i nuovi arredi messi a disposizione.

L’iniziativa si inserisce nella lunga tradizione di sostegno che la famiglia Ottolenghi riserva da sempre alla scuola dell’infanzia a loro intitolata.