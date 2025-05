Partirà dal Centro Sociale Borgo – sabato mattina alle ore 10.00 – la passeggiata esplorativa che porterà alla mappatura delle criticità e delle opportunità di Via Fratelli Rosselli, con l’obiettivo di immaginare nuovi scenari di mobilità ciclabile per la città di Faenza. L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento del secondo ciclo di incontri promossi nell’ambito del Biciplan del Comune di Faenza, finalizzato ad accompagnare la realizzazione di un tratto sperimentale, individuato attraverso il primo percorso partecipativo avviato a marzo 2025.

Il nuovo ciclo di incontri è finalizzato a coinvolgere la cittadinanza su due piani: da un lato promuovere l’esplorazione consapevole di scenari progettuali e urbani innovativi, dall’altro favorire l’adozione di nuove abitudini di mobilità sostenibile. Durante l’incontro saranno proposte attività di osservazione, mappatura e confronto su via Fratelli Rosselli, attraverso esercizi di immaginazione e momenti di discussione collettiva sul futuro ciclabile dell’area. La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti; si consiglia tuttavia di iscriversi tramite il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/1cSNpcJ6ktiX6Oiq6HdmwmVVr-V3cIshVnSqSGh-l5bY/edit. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà comunque. Qualora le condizioni lo consentano, la passeggiata sarà effettuata con abbigliamento adeguato (impermeabile e/o ombrello). In caso contrario, le attività avranno luogo all’interno degli spazi del Centro Sociale Borgo.

Il ciclo di incontri è coordinato dal team di esperti del Politecnico di Torino, i quali supportano il Servizio Sviluppo Economico, Mobilità e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina. Il percorso partecipativo del Biciplan costituisce un’opportunità per la cittadinanza di contribuire attivamente alla trasformazione della città, in un’ottica di mobilità sostenibile e inclusiva. Gli esiti di entrambi i percorsi partecipativi saranno presentati negli eventi conclusivi previsti per il 13 e 14 giugno 2025.