Il Partito Democratico di Ravenna sottolinea l’importanza di due interventi che avranno un forte impatto sul piano sociale e sul sostegno alle fasce più fragili della popolazione: la ristrutturazione dell’ex Centro di igiene mentale di via Torre e il recupero dell’ex scuola dell’infanzia di San Michele.

Grazie alle risorse del PNRR, a Ravenna nasceranno due nuove strutture fondamentali.

In via Torre nascerà una struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora che non sarà solo un rifugio temporaneo, ma un vero e proprio spazio di accompagnamento al reinserimento sociale. L’edificio sarà dotato di servizi sanitari di base per garantire cure immediate e assistenza medica; beni di prima necessità, come vitto, vestiario e igiene personale; posti letto stabili che consentano alle persone accolte di trovare una dimensione di sicurezza e continuità; percorsi di recupero psicofisico e reinserimento.

A San Michele verrà realizzato un centro per anziani parzialmente autonomi, con miniappartamenti singoli e doppi, spazi comuni per la socializzazione e locali destinati al personale di assistenza. Questo modello intende rispondere ai bisogni di una popolazione sempre più anziana, proponendo una soluzione intermedia tra la vita totalmente autonoma e le strutture residenziali assistite. È pensato per favorire l’invecchiamento attivo, la socialità e la dignità delle persone, riducendo al tempo stesso i rischi legati a solitudine e fragilità.

Il Partito Democratico evidenzia come questi progetti siano strategici per il futuro della città e per la costruzione di una comunità più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni di chi vive condizioni di fragilità.

“Per garantire il pieno successo degli interventi – interviene la consigliera comunale Petia Di Lorenzo – è fondamentale che vengano definiti con chiarezza i tempi di avvio delle attività, i modelli di gestione più adeguati, i criteri di accesso ai servizi, le risorse economiche necessarie per il personale e la gestione ordinaria, nonché le modalità di monitoraggio dell’efficacia dei progetti, così da assicurare trasparenza ed efficienza e offrire ai cittadini strutture davvero utili e pienamente funzionanti.”

Il Partito Democratico ribadisce la propria attenzione a questi progetti, che rappresentano una concreta opportunità per trasformare Ravenna in una città capace di offrire dignità, sicurezza e nuove prospettive a chi è più fragile.