Nuovi progetti al Mic dedicati a persone anziane, con disabilità, immigrati e donne in difficoltà

Nuovi percorsi al Museo Internazionale delle Ceramiche per persone anziane, con disabilità, immigrati e donne in difficoltà.

A settembre parte infatti il progetto il “Mic per tutti”, incontri dedicati alla didattica della ceramica ideato grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. Si tratta di un primo progetto al quale, più avanti, faranno seguito nuovi programmi per far fruire al meglio la collezione del museo alle persone con disabilità sensoriale, rendendo quindi il principale ente culturale faentino ancora più inclusivo.