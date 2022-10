Nuovi primari per Radiologia e Chirurgia Generale all’ospedale di Lugo

Due nuovi primari per l’ospedale di Lugo: il dottor Fabio Ansaloni, per Radiologia, di cui è stato facente funzione, e il dottor Nicola Fabbri, nuovo direttore di Chirurgia Generale. Le due nomine arrivano all’interno di un percorso di riconsolidamento dell’ospedale lughese. L’arrivo di Fabbri in Chirurgia coinciderà poi con uno sviluppo del reparto per il quale sarà acquistata una colonna laparoscopica in 4K per implementare appunto la laparoscopia e fare del reparto un riferimento per tutta la Bassa Romagna.

Rientrano nel percorso di consolidamento ospedaliero intrapreso dall’Ausl Romagna anche la nuova palazzina dove avrà sede oculistica e i nuovi spazi ormai ultimati per la terapia intensiva. Seguendo la medesima strategia, verrà ripristinata all’Umberto I anche la cardiologia di servizio e arriverà la pneumologia. Da definire invece in conferenza dei servizi il futuro del percorso nascita, sospeso con la trasformazione del presidio in un ospedale covid. Al Pronto Soccorso invece, terminato l’intervento strutturale sull’immobile, permane la carenza di personale, situazione diffusa in tutti i pronto soccorso romagnoli.