Nuovi primari per Gastroenterologia, Radiologia e Prevenzione Oncologica di Ravenna

Presentati quattro nuovi primari per le unità operative di Ravenna che continuano il percorso di rinnovamento intrapreso dall’Ausl Romagna e che ha toccato quota 70 nuove nomine. Altre 7 sono in corso di preparazione. A Ravenna si è in attesa delle nuove nomine per Ginecologia e Ostetricia e per una seconda unità di Chirurgia.

Nel frattempo è stato nominato nuovo direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva il dottor Alessandro Mussetto che avrà come compito prioritario l’aumento dell’adesione alle campagne di screening (oggi già alto, con una risposta al 52%) e soprattutto ridurre i tempi d’attesa, che oggi toccano i 12 mesi per una colonscopia ordinaria e i 13 mesi per una gastroscopia ordinaria.

Velocizzare i tempi d’attesa sarà anche il compito della dottoressa Maria Teresa Minguzzi, nuova direttrice di Radiologia a Ravenna, reparto che a breve potrà contare su nuove tecnologie informatiche per lo scambio di informazioni con altri ospedali.

I tempi d’attesa diventano fondamentali anche nelle campagne di screening preventive, in particolare per i tumori del colon retto, della mammella e della cervice uterina, come ha invece ricordato la dottoressa Dolores Santini, nuova direttrice dell’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica. Grazie alle diagnosi preventive, oggi il 63% dei pazienti sopravvive oltre i 5 anni da una diagnosi negativa