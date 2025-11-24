Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione ufficiale dei murali realizzati nel muro di cinta del Giardino dei Bimbi del Mondo dell’Associazione Cosmohelp.

Erano presenti gli alunni e le insegnanti del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini che hanno realizzato i murali, l’Assessore al Welfare Davide Agresti e diversi operatori dell’Associazione Cosmohelp.

Il progetto era partito già alla fine del 2024, quando l’associazione umanitaria ha proposto alla scuola di dipingere il muro che delimita il proprio giardino: i ragazzi e le insegnanti hanno accolto con entusiasmo questa proposta e si sono messi subito al lavoro. Hanno realizzato dei progetti su carta ispirandosi ai principi fondanti dell’associazione: la solidarietà, la multiculturalità, il diritto alla cura, la pace…

Una commissione ha poi scelto i disegni da riprodurre sul muro, in maggio è stata dipinta una prima parte, mentre in ottobre il progetto è arrivato alla sua piena conclusione: il Giardino dei Bimbi del Mondo è diventato ancora più colorato e accogliente, un posto allegro e giocoso a disposizione dei piccoli ospiti di Cosmohelp.