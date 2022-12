Nel territorio comunale di Cotignola sono stati recentemente installati due nuovi impianti per la pallacanestro e una torretta gioco per bambini.

Nello specifico, sono stati completamente sostituiti i vecchi impianti ammalorati del campo all’aperto di via Marconi a Cotignola (area scuole medie).

A Barbiano, è stato montato un nuovo canestro nella piastra del parco Guerra, dove ora si può giocare sia a tennis che a basket.

Infine, è stata installata una torretta gioco per bambini nell’area verde di Zagonara, in via Facciani, che ne era sprovvista.

Gli interventi, a cura del Servizio Lavori pubblici e patrimonio, hanno avuto un costo di circa 12mila euro, interamente a carico del Comune di Cotignola.