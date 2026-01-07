La Giunta comunale di Ravenna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo alla realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione e al potenziamento di tratti esistenti, per un investimento complessivo di 300mila euro.

Gli interventi previsti derivano dalla pianificazione contenuta nel Piano regolatore dell’illuminazione comunale, che individua specifiche criticità illuminotecniche, e dalle segnalazioni pervenute dai Consigli territoriali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità di strade e spazi pubblici, in particolare nelle aree del forese.

«Si tratta di interventi che consentiranno di avere luoghi maggiormente illuminati e quindi meno pericolosi, soprattutto per la circolazione veicolare – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani –. Il progetto è pensato anche per tutelare gli utenti più vulnerabili della strada, migliorando la visibilità negli attraversamenti e negli incroci. È un investimento che punta sulla prevenzione, riducendo il rischio di incidenti e i conseguenti costi sociali. L’illuminazione, inoltre, contribuisce alla qualità e al decoro degli spazi urbani».

Gli interventi previsti

Nel dettaglio, il progetto comprende:

Nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Romea Sud a Classe , nel tratto compreso tra via Bosca e il civico 260

Nuovo impianto di illuminazione pubblica in vicolo San Sebastiano a Ravenna , nel tratto tra il civico 63 e il civico 38

Nuovi impianti di illuminazione agli incroci tra via Bendazza e le vie Eridania, Alberete e Ca’ Bosco, e tra via Canalazzo e le vie Alberete e Ca’ Bosco

Nuovo impianto di illuminazione pubblica con lampeggiante in via Pugliese a Roncalceci , dal civico 30 al ponte sullo scolo Lama

Realizzazione di impianti lampeggianti di preavviso per curve pericolose in via Roncalceci e via Ramona Pilastro

L’insieme degli interventi mira a migliorare in modo diffuso la sicurezza della viabilità, in particolare nei punti più critici, garantendo al contempo una maggiore qualità dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale.