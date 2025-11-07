Per favorire la socializzazione e offrire maggiori opportunità di gioco e stimolo a bambini e bambine, il Comune di Ravenna ha messo a punto un progetto da 150mila euro relativo all’installazione di nuovi giochi – con pavimentazioni antitrauma – in diverse aree verdi del territorio, soprattutto nei lidi. In tutto saranno installati 24 nuovi giochi, tra scivoli combinati, capanne gioco, casette, percorsi di equilibrio, pannelli gioco, fiori sonori, strutture per arrampicata, altalene doppie.

“Ci hanno guidato – spiega l’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano – da una parte la necessità di sostituire attrezzature non più adeguate, dall’altra la volontà di creare veri e propri punti di aggregazione, ciascuno dotato di un insieme di giochi in grado di risultare più attrattivo e coinvolgente rispetto a singole installazioni isolate. Considerato che il reintegro dei giochi rimossi in città e nel forese è stato attuato nel corrente anno, in questa fase abbiamo scelto di concentrarci sui lidi, che negli ultimi anni hanno registrato una carenza di giochi e di spazi ludici adeguati. Questo percorso continuerà anche in futuro, con l’obiettivo di estendere gli interventi ad altri spazi, sull’intero territorio”.

Tutte le aree di installazione dei nuovi giochi previste dal progetto, a integrazione di quelli esistenti e sostituzione di quelli non più idonei, sono zone ad alta frequentazione pubblica, in prossimità di centri abitati del litorale e contesti naturali. L’intervento interessa molte località del litorale da Casalborsetti a Lido di Classe e l’area verde di Borgo Pasna.