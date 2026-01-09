Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio sono stati inaugurati i nuovi faretti di illuminazione dell’arco che sorge all’imbocco di via del Castello dalla provinciale Bastia a Santa Maria in Fabriago. L’intervento è stato possibile grazie a una donazione del Rotary Club di Lugo (che era già intervenuto sull’arco nel 2000) e degli Amici di Fabriago, associazione che poi ha anche curato la sostituzione dei faretti a terra, in accordo con la Consulta della frazione.

La ditta Bedeschi di Lugo, che ha effettuato i lavori, ha anche sistemato gratuitamente una parte dei muri, da tempo deteriorati, al di sotto dell’arco, in modo da migliorare l’aspetto dell’intera struttura.

«Grazie all’impegno degli Amici di Fabriago e al sostegno del Rotary Club, i cittadini di Santa Maria in Fabriago avranno da oggi un arco più bello e meglio illuminato – commenta la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. Si tratta di una porzione di patrimonio pubblico che, grazie all’attenzione e allo spirito di iniziativa di queste due associazioni è stata migliorata in modo sostanziale. Non possiamo che elogiare questa unione di intenti che va a beneficio di tutti i cittadini».