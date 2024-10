Il segretario comunale del Partito Democratico di Ravenna, Lorenzo Margotti, esprime soddisfazione per l’annuncio dei nuovi collegamenti ferroviari tra Ravenna e Bologna, che entreranno in vigore con il cambio orario invernale, a partire dal prossimo 9 dicembre.

«Le nuove corse dei treni in partenza da Ravenna alle 7:06, con arrivo a Bologna alle 8:05, rappresentano un collegamento atteso da tempo e particolarmente utile per i lavoratori che devono raggiungere il capoluogo emiliano nelle prime ore della mattina – ha dichiarato Margotti– Ugualmente rilevante è il nuovo treno veloce da Bologna a Ravenna, in partenza alle 5:50 e con arrivo alle 6:50 che offrirà un ulteriore servizio essenziale.»

Margotti ha voluto sottolineare l’importanza di questo risultato, frutto dell’impegno della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, dell’assessore ai Trasporti Andrea Corsini e sollecitato dal sindaco Michele de Pascale: «Questo miglioramento dell’offerta ferroviaria è stato possibile grazie alla costante attenzione delle istituzioni locali, a partire dall’impegno di Michele de Pascale, ora candidato alla Presidenza della Regione, che aveva più volte richiesto soluzioni concrete per migliorare i collegamenti tra Ravenna e Bologna – ha aggiunto.»

Il segretario PD ha ricordato come la situazione della linea Ravenna-Bologna fosse diventata un tema di rilievo nazionale, anche grazie al report ‘Pendolaria’ di Legambiente che aveva messo in luce le carenze del servizio ferroviario. «Ora, grazie al tavolo di lavoro tra la Regione, Trenitalia, RFI e il Comune di Ravenna, siamo riusciti a ottenere queste prime risposte positive. Tuttavia – ha concluso Margotti – resta la necessità di continuare a lavorare su altri aspetti cruciali, come la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della puntualità e la riduzione delle soppressioni di corse. Su questo fronte, come ha giustamente sottolineato il sindaco de Pascale, non si possono più tollerare ulteriori disservizi.»

Le nuove corse, previste dal lunedì al venerdì, rafforzeranno ulteriormente l’offerta per i pendolari, con treni più frequenti e veloci, rispondendo così alle esigenze di migliaia di cittadini che ogni giorno viaggiano tra Ravenna e Bologna per motivi di lavoro o studio.